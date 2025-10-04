Corsano, incidente sul lavoro: operaio morto nel cantiere comunale

1 minuto per la lettura

Incidente sul lavoro a Corsano: operaio 58enne è morto per il cedimento di un solaio in un cantiere comunale. Indagini in corso.

CORSANO (LECCE) – Tragedia sul lavoro questa mattina a Corsano, nel Salento. Un operaio di 58 anni, residente a Matino, ha perso la vita in un cantiere edile per la realizzazione di una vasca per la raccolta delle acque piovane. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto a causa del cedimento del solaio proprio durante la gettata di cemento, facendo precipitare l’uomo. L’operaio, di cui non è stato reso noto il nome, stava lavorando in un cantiere i cui lavori sarebbero stati appaltati direttamente dal Comune.

INCIDENTE SUL LAVORO, OPERAIO MORTO, IL DOLORE DEL SINDACO DI CORSANO: «TRAGEDIA CHE NON DOVEVA ACCADERE»

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri per i rilievi e per avviare le indagini volte a chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità. La notizia ha scosso profondamente la comunità locale. Il sindaco di Corsano, Francesco Caracciolo, ha espresso il suo cordoglio in un post sulla pagina Facebook del Comune: «La notizia del tragico incidente sul lavoro occorso durante l’ultimazione della vasca di raccolta delle acque ci lascia sgomenti e attoniti. Esprimo la più profonda vicinanza dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità corsanese, alla famiglia e ai parenti dell’operaio che ha perso la vita nello svolgimento della propria attività lavorativa. Una tragedia immane».

Il sindaco ha aggiunto di essersi recato immediatamente sul luogo dell’incidente, assicurando completa collaborazione con le autorità: «ho espresso la completa collaborazione alle autorità requirenti e alle autorità ispettive affinché si faccia piena luce su un evento che non doveva accadere. Seguiremo con attenzione l’evoluzione degli accertamenti e delle indagini, fornendo ogni contributo utile all’accertamento della verità, per un accadimento che segna profondamente la nostra comunità umana».