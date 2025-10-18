Operazioni contro lo spaccio di stupefacenti due arresti nel Salento

Lecce: due arresti dei Carabinieri per spaccio di stupefacenti, droga nascosta in una pescheria nel nord Salento e in un’auto.

LECCE – I Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce hanno portato a termine due distinte operazioni che hanno condotto all’arresto di due persone, entrambe già note alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In un comune del nord Salento, i militari della Stazione Carabinieri di Leverano hanno eseguito una perquisizione all’interno di una pescheria, insospettiti da movimenti anomali legati all’attività commerciale. Tra cassette di pesce, ghiaccio e strumenti da lavoro, è stata rinvenuta sostanza verosimilmente stupefacente del tipo cocaina, hashish e marijuana accuratamente occultata, per un peso complessivo di circa 700 grammi, insieme a bilancini di precisione e denaro contante verosimilmente ritenuto provento di una possibile attività di spaccio.

L’odore del mare, mescolato a quello della sostanza stupefacente, ha rivelato quanto spesso l’illegalità possa nascondersi dietro la normalità apparente del quotidiano. L’attività commerciale, all’apparenza insospettabile, era divenuta una copertura per una presunta attività di spaccio che i Carabinieri hanno smascherato grazie a una mirata attività d’indagine e all’intuito operativo dei militari dell’Arma. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari come disposto dal PM di turno della Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini.

SPACCIO DI STUPEFACENTI NEL SALENTO

Sempre nella stessa serata, i Carabinieri della Stazione di Porto Cesareo hanno portato a termine un ulteriore attività di contrasto alle cosiddette “piazze di spaccio”. In tale contesto, nel corso di mirati servizi, i Carabinieri hanno fermato un’autovettura per un controllo. Nella circostanza, il comportamento nervoso del conducente di un’utilitaria ha insospettito i militari dell’Arma che hanno proceduto a una perquisizione ed hanno rinvenuto sei confezioni di sostanza verosimilmente stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di 150 grammi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e denaro contante per 1.580 euro, probabile provento connesso alla all’attività di spaccio. Anche in questo caso, tutto il materiale è stato sequestrato e il soggetto arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.