Melendugno, spari all’auto dell’allenatore: indagati consigliere regionale e calciatore

Per colpi di pistola a Melendugno contro l’auto dell’allenatore Calabro sono indagati Mauro Vizzino, consigliere regionale e il calciatore Leonardo Perez.

LECCE – La Procura di Lecce ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini a carico di due persone di rilievo nel mondo politico e sportivo: Mauro Vizzino, consigliere regionale uscente e ricandidato per il centrosinistra nella lista “Per la Puglia”, e il calciatore 36enne Leonardo Perez, attuale attaccante della Carrarese (Serie B). L’inchiesta riguarda la grave intimidazione subita dall’allenatore Antonio Calabro – anch’egli ora alla guida della Carrarese – oltre due anni fa, quando era tecnico della Virtus Francavilla Fontana (Lega Pro).

MELENDUGNO, AUTO DEL’ALLENATORE COLPITA DA PROIETTILI: INDAGATI PER MINACCE E ISTIGAZIONE

I fatti risalgono alla notte tra il 22 e il 23 febbraio del 2023, quando l’auto di mister Calabro fu oggetto di un vero e proprio attentato a Melendugno (Lecce), venendo colpita da alcuni proiettili di fucile. Secondo l’accusa della Procura, il mandante dell’intimidazione sarebbe stato proprio il calciatore Leonardo Perez, che all’epoca dei fatti giocava nella squadra allenata da Calabro. Il consigliere regionale Mauro Vizzino, cognato di Perez, è invece ritenuto l’istigatore dell’attentato. Entrambi sono accusati del reato di minacce, mentre gli esecutori materiali dell’azione restano al momento ignoti. Il consigliere Vizzino respinge con forza ogni accusa.

LA SVOLTA DOPO LA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

La notifica dell’avviso di conclusione indagini, atto che solitamente precede la richiesta di rinvio a giudizio, giunge a seguito di un supplemento investigativo richiesto dal Gip. In un primo momento, infatti, la Procura aveva richiesto l’archiviazione del fascicolo, che vedeva inizialmente il solo Perez come indagato. Il Gip, non convinto, aveva disposto ulteriori accertamenti, portando così all’ampliamento dell’inchiesta e al coinvolgimento del consigliere Vizzino.