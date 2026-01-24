Copertino, 43enne picchiato in strada con un bastone: è grave

1 minuto per la lettura

Pestaggio a Copertino, un 43enne è in rianimazione dopo essere stato picchiato in strada con un bastone da due aggressori. Indagano i Carabinieri.

COPERTINO (LECCE) – Un’aggressione di inaudita violenza ha sconvolto la serata di ieri, 23 gennaio 2026 a Copertino, nel leccese. Un uomo di 43 anni si trova ora ricoverato in gravissime condizioni presso il reparto di rianimazione dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dopo essere stato vittima di un brutale pestaggio in strada. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato sorpreso da almeno due individui che lo hanno colpito ripetutamente al viso e sul resto del corpo utilizzando un bastone in legno. Il rumore dei colpi e le grida della vittima hanno richiamato l’attenzione di alcuni residenti della zona, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Gli aggressori, dopo aver lasciato l’uomo esanime sull’asfalto, si sono dileguati rapidamente a bordo di un’auto, facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle pattuglie.

PICCHIATO IN STRADA CON UN BASTONE A COPERTINO: CORSA CONTRO IL TEMPO NELL’OSPEDALE

Il personale sanitario del 118, giunto sul posto in pochi minuti, ha prestato le prime cure al 43enne, le cui condizioni sono apparse subito critiche. Trasportato d’urgenza a Lecce, i medici hanno disposto il ricovero riservandosi la prognosi. Le lesioni riportate, in particolare quelle al volto, sono giudicate molto gravi.

I Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno avviato indagini a tutto campo per identificare gli autori del ferimento e chiarire il movente del gesto. I militari hanno già acquisito i filmati degli impianti di videosorveglianza pubblici e privati presenti nella zona dell’aggressione, sperando di trovare dettagli utili alla targa del veicolo o alla fisionomia dei responsabili. Al momento non si esclude alcuna pista: dal regolamento di conti alla lite sfociata in violenza per motivi banali.