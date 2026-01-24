Lecce, sequestro di 22 quintali di carne senza tracciabilità

1 minuto per la lettura

Max sequestro dei Carabinieri del Nas di Lecce: 22 quintali di carne priva di tracciabilità, sanzionando il titolare di un’azienda salentina.

LECCE – Una massiccia operazione a tutela della salute pubblica è stata portata a termine dai Carabinieri del Nas di Lecce. I militari hanno sottoposto a sequestro circa 22 quintali di carne (vitello, ovino e pollame) pronti per essere immessi sul mercato, ma totalmente privi delle certificazioni necessarie a garantirne la sicurezza alimentare. Il controllo è scattato presso una ditta specializzata nella lavorazione di carni destinate a preparazioni alimentari nella provincia salentina. Al momento dell’ispezione, i carabinieri hanno rinvenuto tonnellate di prodotto già sezionato e confezionato, ma completamente privo di etichettatura.

La mancanza di informazioni sulla tracciabilità — ovvero l’impossibilità di risalire all’origine degli animali, al luogo di macellazione e alle fasi di lavorazione — ha reso la merce un potenziale e grave rischio per la salute dei consumatori.

SEQUESTRO DI CARNE SENZA TRACCIABILITÀ A LECCE: MAXI SANZIONI E SEGNALAZIONE ALL’AUTORITÀ

L’intero carico, per un valore commerciale considerevole, è stato bloccato e sottratto alla distribuzione. Per il titolare dell’azienda è scattata immediatamente la segnalazione alle autorità competenti, oltre a sanzioni amministrative per diverse migliaia di euro. L’operazione rientra in un più ampio piano di controlli della filiera alimentare predisposto dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute. I controlli sono volti a contrastare il fenomeno delle carni non censite che, sfuggendo ai controlli veterinari, possono veicolare batteri o residui chimici pericolosi.