Incidente Lecce, scontro tra Jeep e camion dei rifiuti: morta 42enne

Incidente sulla provinciale Casarano-Taurisano in provincia di Lecce: una 42enne di Aradeo è morta sul colpo dopo uno scontro frontale tra la sua Jeep e un compattatore.

CASARANO (LECCE) – Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la mattinata di oggi, 3 febbraio 2026, nel Basso Salento. Una donna di 42 anni, originaria di Aradeo, ha perso la vita in un violento impatto avvenuto lungo la strada provinciale che collega Casarano a Taurisano. Il sinistro si è verificato per cause ancora in fase di accertamento. Secondo le prime ricostruzioni, la Jeep condotta dalla vittima si è scontrata frontalmente con un autocompattatore adibito alla raccolta dei rifiuti. L’impatto è stato violento, non lasciando scampo alla donna.

Alcuni automobilisti di passaggio si sono immediatamente fermati per prestare i primi soccorsi, ma le condizioni della 42enne sono apparse subito disperate. Nonostante il tempestivo allarme, la donna è deceduta sul colpo, rendendo vano l’intervento dei sanitari del 118 giunti poco dopo sul luogo della tragedia.

RILIEVI PER L’INCIDENTE DOVE è MORTA LA DONNA ORIGINARIA DI ARADEO, IN PROVINCIA DI LECCE.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Ugento per effettuare i rilievi planimetrici necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità. Il tratto stradale interessato ha subito rallentamenti per permettere la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza della carreggiata.