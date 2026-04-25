Lecce, scoperti 11kg di droga in una ex stalla: in arresto un 23enne

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Oltre 11 chili di droga in una ex stalla in provincia di Lecce, scoperti dai carabinieri seguendo i consumatori lungo il canale di approvvigionamento: in arresto un 23enne

Lecce – Seguono i consumatori e così arrivano al deposito di marijuana: una ex stalla. E’ così che i carabinieri della Compagnia di Lecce hanno sequestrato ieri mattina 11 chilogrammi di sostanza stupefacente risalendo al canale di approvvigionamento della droga e arrestando in flagranza un giovane di 23 anni, incensurato. Il monitoraggio del consumo locale ha consentito di seguire i contatti e le dinamiche e di individuare il giovane, ritenuto punto di riferimento per la detenzione e la successiva distribuzione della droga.

Inizialmente i militari hanno eseguito una perquisizione nella sua abitazione, a San Cesario di Lecce, che ha dato esito negativo. Estesi poi gli accertamenti a una casa di campagna nella sua disponibilità, nel territorio di San Donato di Lecce, località ‘Macchitelle’. Anche qui, all’interno dell’abitazione principale, non è rinvenuto nulla di rilevante. Tuttavia, l’attenzione dei militari si è concentrata su alcuni locali annessi, in particolare su una stanza adibita in passato a stalla, chiusa da un cancello in ferro. Dopo averlo forzato all’interno i militari hanno individuato un armadietto metallico, alcune valigie e un frigorifero in disuso.

Trovate così numerose confezioni sottovuoto contenenti marijuana, per un peso complessivo di quasi 11 chilogrammi e mezzo, oltre a materiale per il confezionamento, tra cui bilancini di precisione e strumenti per la termosaldatura. Su diverse confezioni erano inoltre presenti scritte, a mano, che servivano per distinguere la tipologia o la qualità della marijuana. La droga, già suddivisa in più involucri pronti per la distribuzione, è stata sequestrata.