Otranto, padre salva i figli gemelli dall’annegamento, poi si sente male e muore

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A Otranto un padre di 54 anni salva i figli gemelli dall’annegamento, ma muore subito dopo sulla spiaggia per un malore.

OTRANTO (LECCE)- Una mattinata di relax si è trasformata in una tragedia immane sul litorale salentino. Un uomo di 54 anni, residente a Sanarica, ha perso la vita questa mattina, 4 luglio 2026, dopo aver compiuto un ultimo, eroico gesto d’amore: salvare i suoi due figli gemelli di 8 anni che rischiavano di annegare tra le onde. Il dramma si è consumato nelle acque antistanti il noto lido “La Castellana”, a Otranto. A causa del mare improvvisamente agitato, delle forti correnti e del vento sostenuto, i due fratellini si sono trovati in difficoltà, spinti rapidamente al largo senza riuscire a riguadagnare la riva.

IL GESTO EROICO DEL PADRE CHE SALVA I FIGLI E MUORE: IL MALORE FATALE SULLA BATTIGIA DI OTRANTO

Accortosi del pericolo imminente, il padre non ha esitato un solo istante e si è gettato tra i flutti. Con grande sforzo fisico, l’uomo è riuscito a raggiungere i due gemelli, a contrastare la forza delle onde e a riportarli entrambi sani e salvi sul bagnasciuga. Il dispendio di energie e lo stress del momento sono stati però fatali. Subito dopo aver messo al sicuro i bambini, il 54enne si è accasciato improvvisamente sulla battigia, privo di sensi.

I SOCCORSI E L’ARRIVO DELLA POLIZIA

I primi a intervenire sono stati due bagnini dello stabilimento, che hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione cardio-polmonare, seguiti poco dopo dai sanitari del 118 giunti d’urgenza sul posto. Purtroppo, ogni tentativo di ripristinare i parametri vitali si è rivelato vano e i medici hanno solo potuto constatare il decesso dell’uomo, stroncato da un malore fulmineo. I due bambini, sotto shock ma in buone condizioni fisiche, non hanno riportato conseguenze. Presso il lido sono intervenuti anche gli agenti del locale Commissariato di Polizia per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’accaduto.