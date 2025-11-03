Lecce, neonato positivo alla cocaina: è ricoverato

1 minuto per la lettura

Neonato ricoverato a Lecce positivo alla cocaina; la madre è negativa. La Procura indaga per tutelare il minore.

LECCE – Un neonato, venuto alla luce lo scorso 17 ottobre, è ricoverato presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce in seguito a una sconcertante scoperta: al momento della nascita è risultato positivo alla cocaina. La positività, riportata da Repubblica Bari, ha immediatamente innescato un’indagine giudiziaria e l’intervento dei servizi sociali. A sollevare i sospetti del personale medico è stato il comportamento del neonato subito dopo il parto. I dottori, notando che il piccolo tremava, hanno deciso di sottoporlo a specifici test tossicologici. Gli esami hanno confermato la positività alla sostanza stupefacente. Agli stessi test è stata sottoposta anche la madre, ma il suo esito è risultato negativo.

NEONATO POSITIVO ALLA COCAINA: IL CASO ALLA PROCURA PER I MINORI DI LECCE

Il caso è stato immediatamente segnalato dai medici alla Procura per i minori, che ha prontamente attivato i servizi sociali del comune in provincia di Lecce in cui risiedono i genitori. Attualmente, il neonato resta ricoverato sotto osservazione. Gli inquirenti non hanno ancora dato il nulla osta alla riconsegna del piccolo alla famiglia, in attesa di accertare le circostanze e garantire la tutela del minore. Le indagini sono in corso per comprendere come la sostanza stupefacente sia entrata in circolo nel neonato.