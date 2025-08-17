Improvvisa tromba marina semina il panico a Porto Cesareo

1 minuto per la lettura

A Porto Cesareo una tromba marina ha causato ingenti danni a un lido. Fortunatamente, turisti e residenti sono rimasti illesi.

PORTO CESAREO (LECCE)- Attimi di paura oggi a Porto Cesareo, dove una tromba marina improvvisa e violenta ha colpito ieri, 16 agosto 2025, poco dopo le 13:10 il lido Paradise Beach, causando ingenti danni ma, fortunatamente, nessun ferito grave. Il fenomeno meteorologico, preceduto da un violento nubifragio, ha generato un vortice che dal mare si è abbattuto con forza sulla costa. La furia del vento ha sradicato ombrelloni, fatto volare lettini e sdraio, danneggiato gazebo, strutture e persino alcune imbarcazioni da diporto ancorate in zona. La zona più colpita è stata la spiaggia centrale, con ripercussioni anche sull’area del lido per diversamente abili “Terrazza Io Posso”.

Nonostante la presenza di numerosi turisti e residenti, il bilancio è stato di soli lievi contusi, rimasti feriti da sdraio e ombrelloni volanti. Le loro ferite sono state prontamente medicate nell’infermeria dell’hotel Paradise. Anna Paladini, proprietaria dell’hotel e del lido, ha raccontato i momenti di terrore: «È stato fortissimo e davvero inaspettato. Ha praticamente smontato tutto, arrecandoci non pochi danni. Per fortuna, a parte qualche graffio, nessuno si è fatto male. La paura però è stata tanta: abbiamo temuto che portasse via tutto». Le operazioni di ripristino delle aree danneggiate sono già in corso per permettere una rapida riapertura e accogliere nuovamente i bagnanti in sicurezza.