2 minuti per la lettura

L’Integrity Tour fa tappa a Lecce, Baschirotto: «Prevenire è fondamentale». L’iniziativa per rafforzare la legalità nel calcio continua: formazione e consapevolezza per atleti e dirigenti.

LECCE – Lecce si è trasformata in un centro di dibattito e formazione sulla legalità sportiva grazie all’Integrity Tour 2024/2025, l’iniziativa promossa da Lega Serie A, Sportradar e Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, giunta alla sua decima edizione. L’obiettivo è chiaro: diffondere i veri valori dello sport e contrastare fenomeni come il match-fixing, ovvero la manipolazione illecita delle partite. Una piaga che minaccia l’integrità delle competizioni sportive.

La tappa salentina si è svolta presso l’Acaya Golf Club, coinvolgendo la Prima Squadra del Lecce, con giocatori, allenatori e dirigenti che hanno partecipato a un workshop formativo tenuto dall’avvocato Marcello Presilla, Responsabile Integrity per l’Italia di Sportradar AG. Durante l’incontro sono stati approfonditi i rischi legati alle frodi sportive e al mondo delle scommesse, evidenziando il ruolo sempre più pericoloso dei cosiddetti “fixers”, individui che tentano di corrompere i calciatori, spesso attraverso i social media e altre piattaforme digitali.

Integrity Tour fa tappa a Lecce, Baschirotto: «Prevenire è fondamentale»

A margine dell’evento, il capitano del Lecce, Federico Baschirotto, ha sottolineato l’importanza della prevenzione: «Il tema del match-fixing merita particolare attenzione. Prevenzione e consapevolezza giocano un ruolo chiave, poiché consentono di comprendere e contrastare eventuali comportamenti scorretti legati al mondo delle scommesse. Solo avendo contezza delle conseguenze a cui si può andare incontro è possibile garantire il valore della lealtà nel sistema calcio».

L’importanza della legalità nello sport

Dopo la tappa di Lecce, l’Integrity Tour proseguirà il suo viaggio in tutte le città della Serie A Enilive 2024/2025, sensibilizzando i protagonisti del massimo campionato italiano sull’importanza della legalità nello sport. Un’iniziativa sempre più centrale in un’epoca in cui il calcio, oltre a essere passione e spettacolo, deve rimanere un esempio di correttezza e trasparenza.