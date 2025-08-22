Regione Puglia, Decaro annuncia la candidatura: «Voglio essere un presidente libero»

1 minuto per la lettura

Antonio Decaro annuncia la corsa alla Regione Puglia: «Voglio essere un presidente libero, non ostaggio delle decisioni di chi mi ha preceduto». Autonomia e discontinuità rispetto al passato, pur riconoscendo il contributo di Emiliano e Vendola.

BARI – Antonio Decaro, già sindaco di Bari e figura di spicco del centrosinistra pugliese, rompe il silenzio sulla sua candidatura alla presidenza della Regione Puglia. In un post su Facebook, Decaro conferma: «Sono pronto a candidarmi», ma chiarisce subito le condizioni della sua scelta: «Voglio essere un presidente libero, non ostaggio delle decisioni di chi mi ha preceduto».

Il riferimento è chiaro: le polemiche sulle candidature a consiglieri regionali, segnate dal veto imposto dal governatore uscente Michele Emiliano e dall’ex presidente Nichi Vendola. «La Puglia non ha bisogno di un presidente a metà», sottolinea Decaro, lanciando un messaggio di autonomia e discontinuità rispetto al passato. Non mancano tuttavia attestati di rispetto verso le figure storiche del centrosinistra pugliese. «A entrambi mi legano stima e affetto sinceri, oltre che una storia comune di cui sono orgoglioso e che non rinnego», precisa Decaro, cercando di equilibrare il nuovo corso della sua candidatura con il legame storico con Emiliano e Vendola.

Con questa presa di posizione, Decaro segna l’inizio di una fase politica intensa in Puglia, puntando a proporsi come leader capace di conciliare innovazione e rispetto della tradizione del centrosinistra regionale.