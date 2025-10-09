Puglia, elezioni regionali: il centrodestra sceglie il candidato Luigi Lobuono,

1 minuto per la lettura

Intesa nel centrodestra: per le elezioni regionali in Puglia a fine novembre, il candidato alla presidenza sarà il civico Luigi Lobuono.

ROMA – L’intesa è stata raggiunta. Il centrodestra ha definito la sua strategia per il mini-election day di fine novembre, concentrando l’attenzione sulle figure da schierare nelle prossime consultazioni regionali. Secondo quanto si apprende dagli ambienti della coalizione, a correre per la presidenza della Regione Puglia alle elezioni regionali per il centrodestra sarà Luigi Lobuono. Imprenditore barese, è l’ex presidente della Fiera del Levante. Sarà lo sfidante di Antonio Decaro. La scelta di Lobuono evidenzia l’orientamento della coalizione a presentare un candidato che possa intercettare consensi oltre le storiche appartenenze partitiche, privilegiando una figura percepita come estranea alle logiche più strette dei partiti tradizionali per la sfida pugliese. L”ufficializzazione del nome Lobuono chiude così il cerchio delle intese nel centrodestra in vista dell’appuntamento elettorale di fine anno.