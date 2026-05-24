Elezioni amministrative in Puglia: seggi aperti in 54 Comuni

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Seggi aperti in 54 comuni della Puglia per le elezioni amministrative: circa 750mila cittadini al voto, inclusi i capoluoghi Andria e Trani.

BARI – Operazioni di voto regolarmente avviate in tutta la Puglia. Dalle ore 7:00 di questa mattina, 24 maggio 2026, sono aperti gli 839 seggi elettorali allestiti nei 54 Comuni della regione interessati dal turno delle elezioni amministrative per il rinnovo dei Consigli comunali e l’elezione dei nuovi sindaci. La tornata elettorale di oggi e domani chiama alle urne una platea importante di cittadini, pari a circa 750mila elettori pugliesi. I seggi resteranno aperti nella giornata odierna fino alle ore 23:00, mentre domani le urne riapriranno dalle ore 7:00 alle ore 15:00, momento in cui cominceranno le operazioni di scrutinio. I primi dati ufficiali relativi all’affluenza alle urne si conosceranno già a partire dalle ore 12:00.

LA MAPPA DEL VOTO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE IN PUGLIA: RIFLETTORI SULLA BAT E SUI CENTRI MAGGIORI

La sfida elettorale si preannuncia particolarmente accesa soprattutto nei centri più grandi. Le elezioni amministrative odierne riguardano infatti ben 17 Comuni con una popolazione superiore ai 15mila abitanti, contesti in cui, nel caso in cui nessun candidato sindaco dovesse raggiungere la maggioranza assoluta al primo turno, è già prevista la finestra per il turno di ballottaggio il 7 e l’8 giugno. I riflettori della politica regionale sono puntati principalmente sulla provincia di Barletta-Andria-Trani (Bat), dove si vota in due città capoluogo di Provincia: Andria e Trani.

LA SITUAZIONE NELLE SINGOLE PROVINCE

La tornata elettorale si sviluppa in modo capillare su tutto il territorio pugliese, con dinamiche locali differenti da provincia a provincia. Nell’area metropolitana di Bari si vota in nove Comuni. Tra le realtà territoriali più grandi e rilevanti per numero di abitanti spiccano Molfetta, Capurso, Conversano, Corato, Palo del Colle e Modugno. Nella Salento è la provincia con il maggior numero di municipi al voto, ben 21 Comuni totali. I centri più grandi chiamati alle urne in questa area sono Casarano, Gallipoli e Tricase.

In provincia di Foggia sono undici i Comuni da rinnovare, tra i quali superano la soglia dei 15mila abitanti le comunità di Lucera e San Giovanni Rotondo. In Provincia di Brindisi, invece, le urne sono aperte in cinque Comuni, con i riflettori puntati sulle realtà più grandi di Ceglie Messapica, Mesagne e San Vito dei Normanni. Mentre in provincia di Taranto sono cinque i territori comunali coinvolti in questa tornata amministrativa, tra i quali spicca per importanza il comune di Manduria.