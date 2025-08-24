Puglia, al via l’avviso pubblico “Partenariato per la Cooperazione”

3 minuti per la lettura

La Regione Puglia ha emanato l’avviso pubblico sul Partenariato per la Cooperazione con una dotazione finanziaria di quasi mezzo milione di euro, ecco tutti i dettagli del bando

BARI – In coerenza con il Piano triennale 2025-2027 e nell’ambito del Programma annuale 2025 “Linee di indirizzo”, la Regione Puglia ha emanato l’Avviso pubblico 2025 “Invito a presentare proposte progettuali per la concessione di contributi ai sensi della L.R. 20/2003 in materia di “Partenariato per la Cooperazione”.

Si tratta di una normativa attraverso la quale la Puglia sostiene, in materia di cooperazione, il rafforzamento della cultura del partenariato tra le istituzioni e le comunità locali, quali reali destinatari degli interventi. Saranno ammissibili a contributo le richieste in linea con le finalità previste dall’Avviso pubblico presentate da enti proponenti, soggetti pubblici ed enti privati senza scopo di lucro, in possesso di una sede operativa in Puglia da almeno 24 mesi, alla data di presentazione dell’istanza di candidatura.

L’Avviso si pone quale obiettivo principale il consolidamento delle interazioni tra le dimensioni ambientale, sociale ed economica, che si collocano alla base dei processi di sviluppo e finanzia iniziative che rientrino in una delle tipologie di azione previste dalla L.R. 20/2003: “Partenariato fra comunità locali” (art. 3), “Cooperazione internazionale” (art. 4) e “Promozione della cultura dei diritti umani” (art. 5).Le domande di contributo dovranno riguardare interventi da avviare nel 2026 (entro e non oltre il 30/08/2026) con durata minima di 6 mesi e massima di 12 mesi per le iniziative di cui all’art. 3 e all’all’art. 5 e con durata minima di 6 mesi e durata massima di 18 mesi per le iniziative di cui all’art. 4, a far data dall’avvio delle attività.

PARTENARIATO E COOPERAZIONE LA SODDISFAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA EMILIANO

“Questo Avviso pubblico – ha spiegato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – nasce da un processo partecipativo, che ci ha permesso di arricchire la programmazione regionale grazie al proficuo confronto con gli stakeholder della cooperazione internazionale e regionale, quali gli Operatori di partenariato, di cooperazione internazionale e di promozione della cultura dei diritti umani iscritti all’Albo regionale 2025, che hanno potuto esprimere pareri qualificati, utili ai fini della programmazione delle attività 2025, così come alla redazione del bando”.

Tra le principali novità di quest’anno vi è senz’altro la richiesta dei dati geografici volti a georeferenziare le iniziative e ad alimentare la mappa delle iniziative di cooperazione internazionale e regionale finanziate dalla Regione Puglia, nonché la piattaforma Open Data Regione Puglia dei progetti di cooperazione della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali.

LE LINEE DI INTERVENTO