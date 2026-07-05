Puglia, dalla Regione 1 milione di euro per attrezzature tecnico-sportive

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La Regione Puglia punta sullo sport e stanzia un milione di euro per dotare le realtà sportive del territorio di attrezzature innovative e favorire l’inclusione tramite lo sport

BARI – «La Regione Puglia continua a investire concretamente nello sviluppo del sistema sportivo regionale con l’approvazione delle graduatorie di due Avvisi pubblici del Programma Operativo dello Sport 2026, per un valore complessivo di 1 milione di euro, destinato a rafforzare la pratica sportiva, migliorare le dotazioni delle realtà sportive pugliesi e favorire l’inclusione attraverso lo sport». Lo annuncia la Regione in una nota.

«L’intervento conferma l’impegno della Regione nel promuovere lo sport come leva di benessere, salute, inclusione e coesione sociale. Sostenendo da un lato Comuni, associazioni e società sportive dilettantistiche nell’ammodernamento delle proprie dotazioni e, dall’altro, favorendo un accesso sempre più ampio alla pratica sportiva delle persone con disabilità. La Regione Puglia compie una scelta politica chiara. Investire nello sport significa investire nella qualità della vita delle persone e nella crescita delle comunità», dichiara l’assessore al Welfare e allo Sport Cristian Casili.

«Con queste risorse sosteniamo concretamente i Comuni, le associazioni sportive e gli atleti paralimpici, rafforzando il sistema regionale e ampliando le opportunità di pratica sportiva su tutto il territorio. Lo sport è uno straordinario strumento di salute, inclusione e coesione sociale e rappresenta una leva strategica per costruire comunità più partecipi, accessibili e solidali».

REGIONE PUGLIA, VIA AL BANDO PER LE ATTREZZATURE SPORTIVE

Per l’Avviso “Acquisto Attrezzature Tecnico-Sportive Puglia2026”, con una dotazione di 700 mila euro, sono finanziate tutte le richieste ammissibili presentate dai 21 Comuni pugliesi e da 185 tra Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva e Federazioni. Con il secondo Avviso, dedicato alla concessione di contributi a favore della pratica sportiva degli atleti paralimpici, la Regione ha stanziato 300 mila euro per sostenere l’acquisto di attrezzature sportive specialistiche. Il contributo è riconosciuto a 42 beneficiari. Nel dettaglio: 31 atleti paralimpici adulti, un atleta paralimpico minorenne e 10 persone con disabilità che si avvicinano per la prima volta alla pratica sportiva. Un intervento che «contribuisce a rendere lo sport sempre più accessibile, sostenendo percorsi di autonomia, partecipazione e benessere». Con l’approvazione delle graduatorie si completano le procedure di assegnazione delle risorse previste dal Programma Operativo dello Sport 2026.