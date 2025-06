2 minuti per la lettura

Il presidente Michele Emiliano: «La Puglia sostiene la candidatura al Nobel per la Pace dei bambini di Gaza». Un’iniziativa promossa dall’associazione “L’Isola che non c’è”.

Una voce che sale dal Sud, attraversa il Mediterraneo e punta dritta al cuore dell’umanità. La Regione Puglia rompe il silenzio e lancia un messaggio potente: sostenere la candidatura al Premio Nobel per la Pace dei bambini di Gaza. Un’iniziativa simbolica, ma dirompente, promossa dall’associazione “L’Isola che non c’è” e ora raccolta con convinzione dal presidente Michele Emiliano.

I bambini di Gaza hanno sopportato l’inenarrabile: hanno visto cadere i propri compagni, hanno perso genitori, case, sogni. Eppure, continuano a resistere, a sorridere, a vivere. Sono loro oggi i veri testimoni di pace in un mondo che troppo spesso ha voltato lo sguardo.

«Abbiamo deciso di farci promotori di questa candidatura – ha dichiarato Emiliano – raccogliendo le sollecitazioni di cittadini, intellettuali, sindacalisti, studenti e della Fondazione “Isola che non c’è”, la Regione Puglia ha deciso di farsi promotrice della candidatura al premio Nobel per la Pace dei bambini di Gaza, che in questi anni hanno sopportato il martirio di migliaia e migliaia di loro, per aver difeso l’indipendenza e la libertà del loro Paese».

La candidatura non è solo un atto simbolico. È una denuncia, una presa di posizione, un gesto di rottura. È una proposta che scuote le coscienze, che invita a non girarsi dall’altra parte. Perché Gaza è oggi il simbolo di una ferita aperta nel cuore del mondo. E i bambini sono testimoni silenziosi di una tragedia che si ripete ogni giorno. In quegli occhi pieni di paura, ma anche di una sorprendente forza interiore, si riflette il dolore di un popolo e, al tempo stesso, la possibilità di un futuro diverso. La Puglia, da sempre terra di accoglienza e di dialogo tra i popoli, si fa dunque portavoce di un appello alla comunità internazionale. L’iniziativa ha già acceso l’entusiasmo di migliaia di cittadini, e si sta trasformando in un vero movimento civico. Nelle scuole, nelle piazze, sui social, cresce la richiesta di verità, giustizia e riconoscimento.