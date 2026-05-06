Accordo Arpal e Camera di Commercio Taranto-Brindisi per occupazione e crescita

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Accordo Arpal e Camera di Commercio Brindisi-Taranto: un’intesa strategica che punta su competenze, servizi e collaborazione per trasformare il mercato del lavoro in un volano di sviluppo per il territorio.

TARANTO E BRINDISI- Un patto operativo per ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro e sostenere la crescita del tessuto produttivo locale. È questo l’obiettivo del Protocollo d’intesa siglato tra Arpal Puglia – ambito territoriale Brindisi-Taranto – e la Camera di Commercio, presentato nel corso di un incontro dedicato a imprese e stakeholder del territorio.

Accordo Arpal e Camera di Commercio Taranto-Brindisi

Al centro dell’intesa, una collaborazione definita «solida e sinergica» per rendere più accessibili i servizi pubblici per l’impiego e accompagnare le aziende nella ricerca delle competenze necessarie. Un passaggio cruciale in un’area che sconta ancora livelli elevati di disoccupazione, soprattutto giovanile, ma che al tempo stesso dispone di energie e professionalità spesso non intercettate dal sistema produttivo.

Durante l’iniziativa sono stati illustrati strumenti concreti per rafforzare l’intermediazione tra lavoratori e imprese, migliorare la qualità delle opportunità occupazionali e promuovere pratiche innovative come il collocamento mirato e il welfare aziendale. L’obiettivo è duplice: da un lato facilitare le assunzioni, dall’altro rendere il lavoro più stabile e qualificato.

Ad aprire i lavori il presidente della Camera di Commercio, Vincenzo Cesareo, insieme al responsabile dei Servizi per l’impiego dell’ambito Lecce-Taranto, Michele Coviello. «È un’iniziativa importante – ha sottolineato Cesareo – che punta a mettere in relazione i giovani con il mondo delle imprese e a stimolare l’autoimprenditorialità. In una provincia con il più alto tasso di disoccupazione in Puglia, oltre il 60% dei giovani vorrebbe restare se potesse esprimere le proprie competenze». Un dato che evidenzia un paradosso: il capitale umano c’è, ma fatica a trovare spazio.

Da qui la necessità di «far conoscere alle imprese le competenze disponibili e ai giovani le opportunità presenti sul territorio», inclusi gli strumenti di sostegno alla creazione d’impresa. Una sfida che passa anche da una migliore informazione e da servizi più vicini alle esigenze reali di chi cerca lavoro e di chi offre occupazione.

Gli appuntamenti programmati con le imprese

Coviello ha ricordato che l’incontro rappresenta solo il primo di dieci appuntamenti programmati con le imprese. «Vogliamo diffondere in modo capillare i servizi pubblici per l’impiego, a partire dall’incrocio tra domanda e offerta di lavoro, sottolineandone la gratuità», ha spiegato. Un elemento non secondario, soprattutto per le piccole e medie imprese che spesso rinunciano a strumenti utili per mancanza di informazioni o risorse.

L’accordo si inserisce in una strategia più ampia che mira a rafforzare il legame tra istituzioni, imprese e territorio. Una rete che, se funzionante, può diventare leva decisiva per trattenere talenti, attrarre investimenti e costruire un mercato del lavoro più dinamico e inclusivo. Il messaggio che emerge è chiaro: senza un dialogo strutturato tra pubblico e privato, la crescita resta un obiettivo difficile da raggiungere. Con questa intesa, Brindisi e Taranto provano a cambiare passo, puntando su competenze, servizi e collaborazione come motori di sviluppo.