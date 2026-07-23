La Puglia protagonista alla 83ª Mostra del Cinema di Venezia con tre produzioni

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La Puglia conquista Venezia: tre produzioni sostenute da Apulia Film Commission alla 83ª Mostra del Cinema.

La Puglia si conferma protagonista del grande cinema internazionale. Sono tre le produzioni sostenute da Regione Puglia e Apulia Film Commission selezionate alla 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, un risultato che testimonia la capacità del territorio di attrarre produzioni di qualità, valorizzare i talenti locali e promuovere il proprio patrimonio culturale attraverso il linguaggio del cinema.

La Puglia conquista Venezia: tre produzioni alla 83ª Mostra del Cinema

A guidare la presenza pugliese è “L’estranea”, il nuovo film del regista barese Paolo Strippoli, in concorso ufficiale. Girato tra Bari, Monopoli e Gioia del Colle, il lungometraggio racconta l’ascesa e la crisi di una famiglia dell’imprenditoria barese, intrecciando tensione narrativa e radicamento territoriale. Il film è prodotto da Propaganda Italia, Dinamo Film, Kazak Productions e Tarantula, con il contributo del ministero della Cultura e dell’Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia.

Il documentario “Nino”

Fuori concorso sarà invece presentato “Nino”, il documentario diretto dal barese Walter Fasano, dedicato a Nino Rota, tra i più grandi compositori del Novecento e autore delle indimenticabili colonne sonore di Federico Fellini, Luchino Visconti, Franco Zeffirelli e Francis Ford Coppola. Attraverso materiali d’archivio, testimonianze di protagonisti del cinema e della musica internazionale e il concerto realizzato nell’Auditorium “Nino Rota”, il documentario ricostruisce il profondo legame del Maestro con Bari, città in cui insegnò e diresse il Conservatorio “Niccolò Piccinni”. Prodotto da Be Water Film, Sugar Play, Adler Entertainment, I Diavoli e Rai Documentari, il film è stato realizzato con il contributo del Ministero della Cultura e il sostegno dell’Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia.

Il cortometraggio “Angelo Azzurro”

Completa la presenza pugliese alla Mostra “Angelo Azzurro” di Tommaso Acquarone, selezionato in concorso nella sezione Orizzonti e unico cortometraggio italiano di finzione in concorso. Ambientato su una spiaggia sospesa tra mare e ferrovia, il corto racconta con sensibilità il delicato passaggio dall’infanzia all’adolescenza, attraverso uno sguardo intimo e universale, confermando l’attenzione di Apulia Film Commission verso i nuovi talenti e le forme più innovative del cinema contemporaneo. “Angelo Azzurro” è prodotto da Apulia Film Commission nell’ambito del progetto europeo REEL – A Cinematic Journey through Italy and Croatia, finanziato dal Programma Interreg Italia-Croazia, con produzione esecutiva di Limbo Film, in collaborazione con Waterclock e The Piranesi Experience.

La Puglia protagonista alla 83ª Mostra del Cinema di Venezia

Tre opere, tre sguardi differenti e un unico filo conduttore: la Puglia continua a essere laboratorio creativo, set cinematografico d’eccellenza e motore di una filiera audiovisiva sempre più competitiva. La presenza alla Mostra di Venezia conferma il ruolo strategico svolto da Regione Puglia e Apulia Film Commission nel sostenere produzioni capaci di coniugare qualità artistica, valorizzazione del territorio e apertura ai mercati internazionali.