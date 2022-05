In Puglia 18 bandiere blu. La soddisfazione di Emiliano: “Il mare è la nostra ricchezza”

1 minuto per la lettura

Tra i 210 comuni italiani bagnati dal mare e premiati con la Bandiere Blu, 18 sono pugliesi.

Tra i nuovi premiati dal riconoscimento per le località più incontaminate e sostenibili – assegnato dalla Fondazione per l’educazione ambientale (Fee), ong internazionale con sede in Danimarca – ci sono i nuovi ingressi di Castro e Ugento (Lecce) e Rodi Garganico (Foggia). Non sono stati confermati, invece, mentre le Isole Tremiti (Foggia) e Otranto (Lecce).

La provincia più premiata è quella di Lecce con cinque bandiere blu: Melendugno, Castro, Salve, Ugento e Nardò. Nel Foggiano ci sono Rodi Garganico, Peschici e Zapponeta e nella Bat Margherita di Savoia e Bisceglie.

Due le località confermate nel Barese: Polignano a Mare e Monopoli; tre nel Brindisino: Fasano, Ostuni e Carovigno e altrettante in provincia di Taranto: Castellaneta, Maruggio e Ginosa.

Soddisfazione da parte del presidente Michele Emiliano: “Il mare è la nostra ricchezza. Un patrimonio di bellezza inestimabile, che ci invidiano in tutto il mondo” ha scritto sul suo profilo Facebook.

“Le 18 bandiere blu che l’Ong internazionale Fee ha riconosciuto alla Puglia, una in più dello scorso anno, confermano il valore del nostro impegno nella tutela e valorizzazione del mare e dell’ambiente, la qualità della depurazione delle acque, l’efficacia del maggior controllo delle coste e dell’aumento dei servizi”.

“Un impegno grazie al quale – ha continuato – oggi siamo fra le prime tre regioni italiane. Continueremo a custodire il nostro eccezionale capitale naturale e a condividerlo con quanti sceglieranno la Puglia per trascorrere le loro vacanze”.