Ritorna Cinema addiction di Apulia film commission: il tour toccherà cinque città pugliesi

1 minuto per la lettura

Dal 6 novembre al 18 dicembre, la Puglia si trasforma in un palcoscenico d’autore con l’edizione autunnale di Cinema Addiction. Con “Stalker” riparte il viaggio nella settima arte firmato Apulia Film Commission. Il tour toccherà cinque città pugliesi.

Dal 6 novembre al 18 dicembre, la Puglia si trasforma in un palcoscenico d’autore con l’edizione autunnale di Cinema Addiction, il ciclo di proiezioni ideato da Apulia Film Commission. Ad aprire il percorso, in versione restaurata, sarà “Stalker” (1979) di Andrej Tarkovskij, capolavoro assoluto che unisce visione, filosofia e mistero. Il tour toccherà cinque città pugliesi. Bari (AncheCinema), Brindisi (Cinema Impero), Foggia (Sala Farina), Lecce (Cineporto) e Taranto (Spazioporto-Cineporto) ospiteranno, ogni mercoledì alle 20.30, proiezioni che diventano incontri, e incontri che si trasformano in dialoghi sull’arte e sulla vita.

Dal 6 novembre al 18 dicembre, ritorna Cinema addiction di Apulia film commission

Il programma si snoda attraverso due cicli che raccontano il cinema come viaggio dell’anima. “I grandi iniziati” esplora la settima arte come iniziazione spirituale, con pietre miliari come “Teorema” di Pasolini ed “El Sur” di Victor Erice. “Geografie contemporanee” invece sonda le traiettorie del cinema mondiale, con titoli recenti e potenti come “Limonov”, “El Jockey” e “Bird”, opere capaci di travolgere con forza narrativa e visiva. Ogni proiezione è un invito a immergersi, a guardare oltre lo schermo, a sentirsi parte del racconto. Cinema Addiction è un percorso cinematografico che accende lo sguardo, scuote le emozioni e lascia in ciascun spettatore la scia luminosa di un’esperienza irripetibile.