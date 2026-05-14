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Dal 21 maggio al 16 luglio prende il via la nuova edizione di Cinema Addiction: i grandi classici tornano gratis nelle sale pugliesi. Il progetto, firmato da Apulia Film Commission e promosso insieme alla Regione Puglia, porterà in cinque città della regione un viaggio tra i capolavori del cinema italiano e le opere più interessanti del panorama internazionale contemporaneo.

Dal bianco e nero di Fellini alle inquietudini contemporanee di Gus Van Sant: i grandi classici del cinema tornano a vivere sul grande schermo e, soprattutto, gratis. A partire dal 21 maggio al 16 luglio prende il via in Puglia una nuova edizione di Cinema Addiction, il progetto promosso da Apulia Film Commission con la Regione Puglia, che porterà nelle sale di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto una rassegna capace di unire memoria cinematografica e nuove geografie autoriali.

I grandi classici del cinema tornano gratis nelle sale pugliesi

Un’iniziativa che punta a riportare il pubblico nelle sale attraverso il fascino intramontabile dei capolavori italiani e il meglio del cinema internazionale contemporaneo. Due le sezioni in programma: “The Italian Job”, dedicata ai maestri del nostro cinema, e “Geografie Contemporanee”, finestra aperta sulle produzioni più recenti e innovative del panorama mondiale.

Ad aprire la rassegna, il 21 maggio, sarà “Bianca” di Nanni Moretti, seguito da una selezione di opere che hanno segnato la storia del cinema: “Ultimo tango a Parigi” di Bernardo Bertolucci, “Otto e mezzo” di Federico Fellini, “I pugni in tasca” di Marco Bellocchio e “La grande abbuffata” di Marco Ferreri.

Dal 25 giugno il focus si sposterà invece sul cinema contemporaneo internazionale con Restless – L’amore che resta di “Gus Van Sant”, “La ragazza del coro”, “Testa o croce?”, fino alla chiusura del 16 luglio con “La tenerezza” di Carine Tardieu. Le proiezioni, tutte in lingua originale con sottotitoli in italiano, si terranno a partire dalle 21 nelle principali sale e spazi culturali pugliesi: il Kursaal Santalucia e l’AncheCinema a Bari, il Cinema Arena Eden, Laltrocinema Cicolella, il CineLab del Cineporto e lo Spazioporto – Cineporto.

In Puglia la nuova edizione di Cinema Addiction

Un’iniziativa che non è soltanto una rassegna cinematografica, ma un investimento culturale sul territorio: riportare il cinema nelle sale, creare comunità attorno ai film e offrire gratuitamente al pubblico opere che hanno cambiato il linguaggio cinematografico mondiale. Mentre la fruizione audiovisiva diventa sempre più frammentata e digitale, Cinema Addiction scommette sulla magia del cinema vissuto insieme, davanti al grande schermo.