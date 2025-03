3 minuti per la lettura

Il mito di Penelope, simbolo intramontabile di forza e resilienza, prende vita al Museo Archeologico Nazionale MArTA di Taranto in una straordinaria mostra internazionale visitabile fino al 6 luglio.

TARANTO – Il mito di Penelope, simbolo intramontabile di forza e resilienza, prende vita al Museo Archeologico Nazionale MArTA di Taranto in una straordinaria mostra internazionale che celebra la figura della regina itaca. Inaugurata l’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, l’esposizione, curata da Alessandra Sarchi e Claudio Franzoni, si inserisce in un contesto culturale più ampio, mirando a riflettere sulle sfide contemporanee attraverso un’analisi di genere.

Il mito di Penelope risplende al MArTA di Taranto: le date della mostra

La mostra sarà visitabile fino al 6 luglio 2025 e propone un viaggio emozionante attraverso il mito e la sua evoluzione nell’arte, presentando ben 50 opere provenienti da musei e fondazioni italiane ed estere, nonché 40 reperti archeologici inediti provenienti dai depositi del MArTA.

La figura di Penelope è raccontata attraverso un’arte che spazia dalla pittura alla scultura, dal cinema alle incisioni, un racconto visivo che intreccia tradizione e innovazione, e che si arricchisce di nuovi significati grazie alla presenza dei reperti archeologici, tra cui alcuni mai esposti al pubblico. Questi oggetti, in dialogo con le opere d’arte, pongono in luce il legame indissolubile tra il mito e la realtà storica, tra la figura mitica e le tracce tangibili lasciate nel corso dei secoli.

La mostra si articola in quattro sezioni tematiche che tracciano il percorso di Penelope nell’arte: “Il telaio e la tela”, dove il mito della tessitura diventa simbolo di pazienza e determinazione; “Il gesto e la postura”, che esplora la dimensione fisica e psicologica della figura femminile; “Il mondo del sogno”, che rimanda alla sua capacità di sovrapporre realtà e immaginazione; e infine “Il velo e il pudore”, simbolo di protezione e mistero che avvolge la sua figura.

L’8 marzo non è una data casuale per l’apertura di una mostra dedicata a Penelope, come sottolineato dalla direttrice del MArTA, Stella Falzone, che ha affermato come il Museo desideri «incarnare l’impegno del mondo della cultura nelle sfide del contemporaneo». In un’epoca in cui il dialogo sul ruolo delle donne è più che mai attuale, l’esposizione non si limita a una mera celebrazione artistica, ma si fa anche portatrice di una riflessione profonda sulla condizione femminile, tanto nel passato quanto nel presente.

Il mito di Penelope sempre più attuale

Per Alessandra Sarchi, curatrice della mostra, «Penelope ha modellato e sfidato l’ideale femminile per almeno tremila anni, e continua a farlo anche oggi. È la sposa fedele, ma anche l’abile tessitrice di inganni. Penelope è la regina che non esce mai dalle sue stanze, ma anche colei che da sola governa l’isola per vent’anni. È una sognatrice, ma anche la moglie che mette alla prova il marito». Un ritratto che, in mille sfaccettature, continua a rimanere universale e straordinariamente attuale.

Anche Claudio Franzoni, co-curatore della mostra, sottolinea la potenza del racconto di Penelope, che «continua ad affascinarci perché racconta situazioni e stati d’animo che ci riguardano da vicino: solitudine, dolore, delusione, speranza, amore» Un’umanità senza tempo che si riflette in ogni epoca e in ogni spettatore, rendendo la figura di Penelope una vera e propria icona senza confini.

Questa mostra rappresenta un’occasione unica per riflettere su un mito che ha attraversato i secoli, trovando sempre nuove modalità di lettura e interpretazione. Al MArTA, Penelope non appare solo come un personaggio leggendario, ma è una figura vivente, un emblema di tutte le donne che sfidano il tempo, le convenzioni e le difficoltà, continuando a scrivere la propria storia.