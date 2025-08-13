1 minuto per la lettura

Lido abusivo nel Tarantino: Un blitz congiunto di Polizia, Guardia Costiera e Polizia Locale ha portato a sanzioni amministrative per circa tremila euro e al sequestro di tutte le attrezzature installate abusivamente. A finire nei guai è un noto ristoratore della zona.

SAN PIETRO IN BEVAGNA, MARINA DI MANDURIA (TARANTO) – Blitz delle forze dell’ordine in uno stabilimento balneare abusivo scoperto lungo la costa salentina. Polizia, Guardia Costiera e Polizia Locale hanno sequestrato 20 ombrelloni e 12 lettini installati senza alcuna autorizzazione su un tratto di spiaggia demaniale di circa 120 metri quadri.

A finire nel mirino delle autorità un noto ristoratore locale, denunciato per occupazione illegale di suolo pubblico e inosservanza dei limiti di proprietà. La sua attività era diventata di fatto uno stabilimento balneare “clandestino”, con attrezzature messe a disposizione dei bagnanti senza concessione.

Lido abusivo nel Tarantino, sequestrati ombrelloni e lettini

Ma non è tutto: la Guardia Costiera ha riscontrato gravi violazioni delle norme di sicurezza, tra cui l’assenza del bagnino, la mancanza delle boe di delimitazione dell’area di balneazione e l’assenza della dotazione di emergenza presso la torretta di salvataggio. Le autorità hanno quindi elevato sanzioni amministrative per circa tremila euro e hanno proceduto al sequestro di tutte le attrezzature abusivamente installate.