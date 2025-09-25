Proteste a Taranto: bloccata la petroliera Seasalvia con greggio per Israele

1 minuto per la lettura

Per protesta, la petroliera Seasalvia diretta in Israele con greggio militare è stata bloccata a Taranto, annullato l’attracco su decisione Eni.

TARANTO – Una vittoria per i movimenti pacifisti: la petroliera Seasalvia, attesa a Taranto per caricare 30mila tonnellate di greggio destinate all’aviazione militare israeliana, non entrerà in porto. Lo ha annunciato l’USB (Unione Sindacale di Base) al termine del presidio che si è tenuto ieri sera davanti all’ingresso del porto mercantile. La decisione è stata comunicata ai manifestanti direttamente dal comandante della Capitaneria di porto, che ha riferito l’annullamento delle autorizzazioni per l’attracco. Lo stop è stato deciso da Eni, responsabile dell’area di ormeggio e delle operazioni di carico.

“Fermare la nave significa fermare la logistica di guerra che alimenta il massacro del popolo palestinese”, hanno dichiarato i promotori del presidio, a cui hanno partecipato anche realtà come il movimento Taranto per la Palestina, Cobas, Giustizia per Taranto e il Comitato Cittadini, Lavoratori Liberi e Pensanti.

BLOCCATA LA PETROLIERA Seasalvia DESTINATA A ISRAELE: L’allerta resta alta

Nonostante l’annullamento, resta incerta la nuova destinazione della petroliera e il timore che la missione di rifornimento possa essere completata altrove. L’USB ha sottolineato l’importanza di “mantenere alta l’attenzione a Taranto e in tutti gli snodi logistici del Paese”. Richiamando l’esempio dei portuali di Genova, Livorno e Ravenna, già impegnati in mobilitazioni contro i traffici bellici. L’azione di Taranto si inserisce nel contesto dello sciopero generale del 22 settembre, con l’USB che conclude: “Blocchiamo tutto è l’impegno che abbiamo preso. Anche Taranto ieri ha fatto la sua parte”.