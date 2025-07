Taranto, Ex Ilva: Mimit incontra l’Indotto per la decarbonizzazione

1 minuto per la lettura

Il Mimit ha convocato l’indotto ex Ilva per il 29 luglio per discutere la decarbonizzazione e le sue ricadute, in vista dell’accordo finale.

ROMA – Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), su indicazione del Ministro Adolfo Urso, ha convocato per domani, martedì 29 luglio, alle ore 13, un incontro di aggiornamento cruciale con le associazioni d’impresa di Taranto e le rappresentanze datoriali dell’indotto ex Ilva. Lo ha reso noto il Mimit in un comunicato. La riunione, che si terrà in modalità da remoto, avrà come obiettivo principale quello di approfondire la situazione attuale delle imprese dell’indotto e di valutare le possibili ricadute del piano di piena decarbonizzazione dello stabilimento siderurgico di Taranto.

Questo incontro è particolarmente significativo in vista dell’appuntamento conclusivo per la definizione dell’Accordo di programma interistituzionale, previsto per giovedì 31 luglio, sempre presso la sede del Mimit. L’attenzione del Ministero si concentra dunque sulle implicazioni economiche e occupazionali che le nuove strategie per la transizione ecologica dell’ex Ilva potrebbero avere sul tessuto produttivo locale, in vista di decisioni che influenzeranno profondamente il futuro industriale di Taranto.