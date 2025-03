Aggredisce l’ex suocero: arrestato 25enne nel Tarantino

1 minuto per la lettura

Aggredisce l’ex suocero e danneggia casa. Nel Tarantino, un acceso litigio familiare è degenerato in violenza. Arrestato un 25enne.

GINOSA (TARANTO) – Una visita alla figlia si è trasformata in un’esplosione di violenza. È successo a Ginosa, in provincia di Taranto. Un giovane di 25 anni, di nazionalità georgiana, è stato arrestato dai carabinieri per lesioni personali e danneggiamento dopo aver aggredito l’ex suocero e vandalizzato la sua abitazione.

L’episodio si è verificato a Ginosa, dove il 25enne si era recato per incontrare l’ex compagna e la loro bambina di pochi mesi. Tuttavia, la situazione è presto degenerata: tra i due ex partner è scoppiata una lite accesa e il giovane ha iniziato ad assumere un comportamento aggressivo.

Nel tentativo di riportare la calma, il padre della donna, un 58enne del posto, è intervenuto, ma è stato colpito con un pugno. In preda alla rabbia, l’aggressore ha poi sfogato la sua furia contro il veicolo dell’uomo, infrangendone il vetro, e ha danneggiato il portone dell’abitazione. La vittima ha immediatamente allertato i carabinieri. Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato il giovane nel tentativo di allontanarsi, ma lo hanno rapidamente bloccato e tratto in arresto. L’uomo dovrà ora rispondere delle accuse di lesioni personali e danneggiamento.