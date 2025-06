Incidente sul lavoro in provincia di Taranto: muore operaio 55enne

1 minuto per la lettura

TARANTO – Tragico incidente sul lavoro a Palagiano, in provincia di Taranto. Un operaio, Vito Penna, 55 anni, è stato trovato senza vita ieri sera all’interno dell’azienda di autodemolizioni dove lavorava. A nulla è valso l’intervento dei soccorritori del 118 arrivati sul posto: l’uomo era già deceduto.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, la causa dell’incidente potrebbe essere stata la caduta di un auto impilata che avrebbe schiaccio l’uomo mentre era al lavoro; sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Massafra (Taranto) e i tecnici dello Spesal (Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) dell’Asl per i rilievi e la verifica di eventuali responsabilità legate a malfunzionamenti o errori umani.

Il Comune di Massafra ha proclamato il lutto cittadino in concomitanza con i funerali. “Un altro caduto sul lavoro – ha dichiarato il sindaco Giancarla Zaccaro – che ci obbliga a riflettere. Ogni perdita è un dramma umano e sociale”. Bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici.