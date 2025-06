Betoniera contro auto, due morti nel Tarantino

1 minuto per la lettura

Scontro frontale tra betoniera e due auto: due morti e tre feriti lungo la strada statale 7 “Appia”, tra Taranto e Massafra.

TARANTO – Due persone hanno perso la vita in un violento incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi (30 giugno) lungo la strada statale 7 “Appia”, tra Taranto e Massafra. Lo scontro frontale ha coinvolto una betoniera e due auto. Le vittime, un uomo e una donna, viaggiavano a bordo di una delle vetture, che si è scontrata frontalmente con il mezzo pesante. L’impatto non ha lasciato scampo ai due occupanti dell’auto, mentre la betoniera si è fermata al centro della carreggiata.

Feriti, ma non in pericolo di vita, il conducente della betoniera e i due occupanti dell’altra auto, che dopo l’urto è finita fuori strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i corpi dalle lamiere, la Polizia Locale di Taranto per i rilievi e la gestione del traffico, e i sanitari del 118 che hanno soccorso i feriti e constatato il decesso delle vittime.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente: secondo una prima ricostruzione, uno dei veicoli avrebbe invaso la corsia opposta, ma saranno le indagini a stabilire le responsabilità. La strada è rimasta chiusa a lungo in entrambe le direzioni, con pesanti ripercussioni sulla viabilità verso Taranto e Massafra. Una giornata drammatica, l’ennesima su una delle arterie più trafficate e pericolose del Tarantino, che ora piange due nuove vittime della strada.