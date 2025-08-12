Taranto, violenza sessuale su donna affetta da Parkinson: arrestato 60enne

1 minuto per la lettura

A Taranto arrestato 60enne per violenza sessuale e minacce alla compagna, una donna affetta da Parkinson, stordendola coi suoi stessi farmaci.

TARANTO – Un uomo di 60 anni è stato arrestato a Taranto con l’accusa di violenza sessuale aggravata, minacce e percosse nei confronti della sua compagna, una donna affetta da parkinsonismo. L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip Alessandra Rita Romano su richiesta del magistrato della procura di Taranto, Marzia Castiglia, è stata eseguita dalla squadra Mobile della Polizia. L’uomo, adesso, 12 agosto 2025, si trova agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Taranto, avrebbero rivelato che gli abusi subiti dalla vittima sarebbero andati avanti per mesi. Fino alla denuncia presentata a luglio. L’uomo, che aveva iniziato una relazione con la donna nell’agosto 2023, l’avrebbe costretta ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà. Abusando così anche del suo stato di salute. La donna ha raccontato agli inquirenti di essere stata colpita con schiaffi e minacciata con un taglierino. In alcune occasioni, si sarebbe risvegliata in stato confusionale dopo aver bevuto una bibita offertale dall’uomo. Secondo gli investigatori, l’uomo le avrebbe miscelato i farmaci per la sua patologia per abusare di lei.

VIOLENZA SESSUALE, MINACCE: UN INCUBO DURATO MESI PER LA DONNA AFFETTA DA PARKINSON

L’uomo – secondo gli inquirenti- avrebbe anche registrato i rapporti sessuali. Minacciando così la donna di diffondere i video sui social se si fosse rifiutata di cedere a ulteriori richieste. Dopo la fine della relazione, un incontro casuale per strada, caratterizzato da uno sguardo intimidatorio e frasi minacciose, avrebbe provocato un attacco di panico nella donna, spingendola a denunciare tutto alle autorità. Il Gip, rilevando il pericolo di reiterazione del reato, ha disposto gli arresti domiciliari per l’indagato, ora in attesa di giudizio.