1 minuto per la lettura

Aggressione nella notte a Taranto: un uomo di circa 30 anni è stato accoltellato al volto e al torace da un clochard. La vittima è ricoverata in rianimazione all’ospedale Santissima Annunziata, in prognosi riservata.

TARANTO – Notte di paura a Taranto: un uomo di circa 30 anni è stato ferito con colpi di coltello al volto e al torace nei pressi del Ponte Sant’Egidio, nel cuore della città. La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Attualmente si trova in rianimazione, in prognosi riservata.

Taranto, clochard accoltella un uomo in pieno centro: arrestato

I carabinieri del comando locale hanno arrestato poco dopo l’aggressore, un clochard di circa 35 anni, straniero e senza fissa dimora, accusato di tentato omicidio. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe inseguito la vittima e colpito senza apparente motivo, cercando poi di fuggire.

Sul luogo dell’aggressione i militari hanno sequestrato un coltello ritenuto compatibile con le ferite riportate dalla vittima. L’arresto, avvenuto nelle immediate vicinanze, ha posto fine a una notte di violenza che ha scosso il centro cittadino. Le autorità proseguono le indagini per chiarire le motivazioni dell’aggressione e confermare i dettagli della dinamica.