Un grave incidente stradale si è verificato lungo la statale 7, alle porte di Taranto, tra due auto provocando il ferimento di cinque persone, tra cui due bambini. Lo scontro frontale e violentissimo

È di cinque feriti il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica primo febbraio 2026, sulla strada statale 7, alle porte di Taranto.

SCONTRO FRONTALE TRA DUE AUTO ALLE PORTE DI TARANTO

Per cause in corso di accertamento, una Renault Modus e una Lancia Musa si sono scontrate frontalmente nei pressi di un centro di distribuzione bevande.

A bordo della Lancia, secondo le prime informazioni, viaggiava una coppia con i due figli minori. Alla guida della Renault c’era una donna.

CINQUE FERITI, TRA CUI DUE BAMBINI

Quest’ultima e una bambina sarebbero in condizioni più gravi rispetto agli altri. Tutti i feriti sono stati trasportati all’ospedale Santissima Annunziata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Taranto, il reparto Infortunistica per i rilievi, i Vigili del fuoco e quattro ambulanze del 118.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità, con rallentamenti e code. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.