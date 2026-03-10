Castellaneta: 82enne morto schiacciato dal trattore

1 minuto per la lettura

Incidente a Castellaneta: un agricoltore di 82 anni è morto schiacciato dal proprio trattore ribaltatosi durante i lavori in un campo.

CASTELLANETA (TARANTO) – Una giornata di lavoro si è trasformata in tragedia questa mattina, 10 marzo 2026 nelle campagne di Castellaneta. Un uomo di 82 anni ha perso la vita in un drammatico incidente agricolo avvenuto in contrada Gaudella, mentre era impegnato nelle consuete attività nei propri terreni. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli investigatori, l’anziano si trovava alla guida del suo trattore quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo agricolo ha perso stabilità ribaltandosi improvvisamente su un terreno scosceso. Il conducente è rimasto schiacciato sotto il peso del veicolo, senza alcuna possibilità di scampo. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118, giunti sul posto in tempi brevi, per l’agricoltore non c’è stato nulla da fare. Ai sanitari non è rimasto altro che constatare il decesso dell’uomo, sopraggiunto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate.

MORTO SCHIACCIATO DAL TRATTORE: I RILIEVI DELLE AUTORITÀ A CASTELLANETA

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della compagnia locale, i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per sollevare il mezzo e recuperare la salma, e i tecnici dello Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. Gli inquirenti hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare se il ribaltamento sia stato causato da un cedimento del terreno, da un guasto meccanico o da una manovra errata.