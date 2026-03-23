Taranto, denunciati 13 “furbetti” del Reddito di cittadinanza

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Denunciati a Tarando dalla Guardia di Finanza di Taranto tredici persone per indebita percezione del Reddito di cittadinanza. Accertate false attestazioni per centomila euro.

TARANTO – Nuova stretta della Guardia di Finanza sulla regolare percezione dei sussidi statali. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto hanno portato a termine una serie di interventi mirati volti a contrastare gli illeciti legati al “Reddito di cittadinanza”, portando alla luce un sistema di false attestazioni che ha sottratto ingenti risorse alle casse pubbliche. L’operazione non è stata casuale, ma il frutto di un’accurata analisi investigativa. Gli accertamenti sono stati sviluppati utilizzando i cosiddetti “indici di rischio”, modelli statistici e informatici avanzati elaborati grazie alla sinergia tra il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza di Roma e l’Inps. Questo incrocio di banche dati ha permesso ai militari di individuare posizioni sospette che presentavano anomalie tra il tenore di vita dichiarato e quello effettivamente condotto.

IL BILANCIO DEI FINANZIERI DI TARANTO: 13 DENUNCIATI PER IL REDDITO CITTADINANZA E 100 MILA EURO DA RECUPERARE

Al termine delle attività investigative, il bilancio è netto: 13 persone sono state segnalate alla competente Autorità Giudiziaria. Secondo quanto ricostruito dai finanzieri, i soggetti avrebbero incassato indebitamente una cifra complessiva superiore ai 100 mila euro. I beneficiari avrebbero ottenuto il sussidio attraverso false attestazioni nelle istanze di accesso, dichiarando il possesso di requisiti patrimoniali o reddituali in realtà inesistenti. Oltre alla denuncia penale per le falsità dichiarate, è stata attivata immediatamente la procedura per l’azione di recupero delle somme illegalmente percepite. Le autorità procederanno al blocco delle erogazioni residue e alla riscossione di quanto già intascato dai tredici indagati.