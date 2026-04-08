Ginosa, aggressione e tentata rapina in casa di anziano sacerdote: arrestato 62enne

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A Ginosa, un sessantaduenne è stato arrestato dopo un’aggressione e tentata rapina in casa di un anziano sacerdote rimasto ferito.

GINOSA (TARANTO) – I Carabinieri hanno tratto in arresto un uomo di 62 anni, residente a Ginosa, con le gravi accuse di tentata rapina e lesioni personali. Il provvedimento è scattato in seguito a un’aggressione consumata ai danni di un sacerdote in pensione all’interno della sua abitazione. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari. L0episodio è maturato nel corso di una visita notturna. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 62enne si sarebbe presentato alla porta del religioso avanzando una richiesta di soldi. Di fronte al netto rifiuto del sacerdote, l’uomo avrebbe perso il controllo, passando dalle parole ai fatti. L’obiettivo era il portafoglio della vittima: l’aggressore ha tentato di impossessarsene con la forza, scatenando una colluttazione tra le mura domestiche.

La violenza dell’azione è stata tale che il sacerdote è stato strattonato e scaraventato a terra, riportando diverse lesioni. Dopo il fallito tentativo di rapina, il 62enne si è dato alla fuga sperando di far perdere le proprie tracce. Tuttavia, il piano è fallito rapidamente. È stata la stessa vittima a chiamare i soccorsi e i Carabinieri del comando provinciale di Taranto. Il sacerdote conosceva il suo aggressore e ha fornito ai militari indicazioni precise sulla sua identità e sul possibile domicilio. E, Carabinieri hanno rintracciato il presunto responsabile poco dopo, proprio presso la sua abitazione, dove è stato fermato.

AGGRESSIONE E TENTATA RAPINA A GINOSA: LE CONDIZIONI DEL SACERDOTE

Sul luogo dell’aggressione è intervenuta un’ambulanza del 118. Il personale sanitario ha prestato le prime cure al prelato, che presentava ferite legate alla caduta e agli strattoni ricevuti. Fortunatamente, nonostante l’età avanzata e lo spavento, le sue condizioni non sono state giudicate gravi.