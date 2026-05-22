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Taranto, video su TikTok riaccende il caso dell’omicidio di Bakari Sako: polemiche e indagini sui minori coinvolti.

TARANTO – Un video pubblicato su TikTok e rimosso dopo poche ore ha riportato al centro dell’attenzione l’omicidio di Bakari Sako, il bracciante agricolo maliano di 35 anni ucciso all’alba del 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Secondo quanto riportato da TarantoToday e dal Corriere del Mezzogiorno, nelle immagini comparirebbero due dei minorenni coinvolti nell’inchiesta, attualmente detenuti in un istituto penale per minorenni. Il filmato, accompagnato dalla frase “Quello che non ti uccide, ti fortifica” e da una colonna sonora musicale, sarebbe stato pubblicato da un altro minorenne a loro vicino.

Taranto, omicidio di Bakari Sako: clip su TikTok di due minori coinvolti

La diffusione del contenuto social ha provocato un’ondata di indignazione, anche per i messaggi di sostegno rivolti ai giovani arrestati. Un episodio che apre interrogativi non solo sul piano giudiziario, ma anche su quello educativo e culturale, per la sua capacità di trasformare una vicenda di violenza mortale in materiale di esposizione pubblica sui social.

Gli investigatori sono al lavoro per chiarire chi abbia realizzato il video e se le riprese siano avvenute all’interno della struttura detentiva. Sul caso, secondo il Corriere del Mezzogiorno, la Procura minorile di Lecce, guidata da Simona Filoni, starebbe valutando l’apertura di un fascicolo per fare piena luce sull’accaduto.

L’inchiesta principale coinvolge sei giovani, quattro minorenni e due maggiorenni. Tra questi, un sedicenne, che all’epoca dei fatti aveva ancora 15 anni, avrebbe ammesso di aver inferto le coltellate risultate fatali. Sul piano umano, resta il dolore della famiglia della vittima. In un’intervista al Corriere della Sera, il fratello Souleymane ha ricordato come Bakari, a Taranto, “era stato sempre bene”, definendo la sua morte “inaccettabile”. Un caso che, tra indagini giudiziarie e polemiche social, continua a scuotere la comunità tarantina e riapre il dibattito sul ruolo dei social network nella narrazione, e talvolta nella distorsione, di fatti di cronaca nera.