Incendio a Taranto, fiamme in un canneto vicino al mare

TARANTO – Un incendio di vaste proporzioni ha avvolto nel pomeriggio di ieri (22 luglio), un canneto nella zona di San Vito, località costiera di Taranto, generando apprensione tra residenti e bagnanti. Le fiamme, alimentate dal caldo torrido e dal vento, si sono propagate rapidamente lungo viale Ionio, nei pressi dell’ex lido Mare Chiaro e di una nota discoteca.

Incendio a Taranto, fiamme in un canneto vicino l’ex lido Mare Chiaro e di una nota discoteca

L’intervento dei Vigili del fuoco è stato immediato. Sul posto sono accorsi anche carabinieri e polizia locale per la gestione delle operazioni di sicurezza e del traffico. Chiuso temporaneamente al transito il tratto di viale Ionio interessato dalle fiamme. La strada, molto frequentata nella stagione estiva per la vicinanza agli stabilimenti balneari e ai locali notturni della zona, si è trasformata in pochi minuti in un corridoio di fumo, con colonne visibili anche a distanza. Non si registrano feriti né danni a strutture o abitazioni circostanti. Resta alta l’attenzione sul rischio incendi in tutta la provincia, aggravato dalle alte temperature e dalla vegetazione secca che rendono vulnerabili ampie zone costiere.