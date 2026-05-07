Ginosa, inaugurato il primo parco agrivoltaico di Zelestra in Italia

2 minuti per la lettura

Sarò inaugurato a Ginosa il primo parco agrivoltaico Zelestra in Italia: produrrà energia per quattromila famiglie, promuovendo sostenibilità e formazione.

GINOSA (TARANTO) – Taglio del nastro oggi, alle ore 10, per il nuovo parco solare-agrivoltaico di Zelestra a Ginosa. L’evento segna una tappa storica per l’azienda, trattandosi del primo progetto del portafoglio italiano a entrare ufficialmente in piena operatività, avviando la produzione di energia rinnovabile nel Paese. L’impianto rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di Zelestra, che vanta oggi una capacità superiore a 1,4 Gigawatt tra sistemi solari e di accumulo su tutto il territorio nazionale.

Le caratteristiche tecniche e i benefici per la comunità includono: L’impianto ha una potenza di 6,5 MWdc e genererà annualmente 11,7 GWh di energia pulita. L’energia prodotta sarà sufficiente a soddisfare le necessità di circa 4.000 famiglie italiane. Il funzionamento del parco permetterà di evitare l’immissione in atmosfera di quasi 3.700 tonnellate di CO2 all’anno. La realizzazione è sostenuta da un PPA (Power Purchase Agreement) decennale siglato con Bkw Energy.

LE ISTITUZIONI PRESENTI A GINOSA PER IL TAGLIO DEL NASTRO INAUGURARE DEL PARCO AGRIVOLTAICO

La cerimonia di inaugurazione ha ricevuto il patrocinio del Comune di Ginosa. Tra le autorità e i rappresentanti del settore saranno presenti: Gianfranco Palmisano, Presidente della Provincia di Taranto. La giunta comunale di Ginosa. Beppe Bratta, Presidente del Distretto Produttivo Pugliese ‘La Nuova Energia’. E, i vertici di Zelestra, tra cui l’AD per l’Italia Eliano Russo e il direttore operativo Marianna Zeppieri.

L’impegno di Zelestra a Ginosa non si esaurisce con la produzione energetica. Nel pomeriggio, presso la biblioteca civica locale, verrà lanciata la ‘Energy Academy’.

L’iniziativa rientra nella strategia di responsabilità sociale d’impresa ‘Zelestra FutureS’ ed è specificamente rivolta agli studenti del territorio. L’obiettivo è diffondere la cultura della sostenibilità e fornire le competenze necessarie alle nuove generazioni per affrontare le sfide della transizione ecologica.