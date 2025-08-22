2 minuti per la lettura

TARANTO – Una piazza che brilla di luci, musica e entusiasmo. Taranto ha ufficialmente dato il via al conto alla rovescia verso i XX Giochi del Mediterraneo, che si terranno dal 21 agosto al 3 settembre 2026. A scandire i 365 giorni di attesa, un gigantesco orologio svelato ieri sera (21 agosto) davanti al palazzo di città, tra applausi e curiosità di cittadini e turisti.

Taranto, al via il countdown per i Giochi del Mediterraneo 2026

«È un momento di gioia per il nostro territorio», ha commentato il commissario straordinario e presidente del Comitato organizzatore, Massimo Ferrarese. «Ci volevano sette anni per fare tutto questo. Noi dobbiamo farlo in due anni e mezzo, ed è una sfida eccezionale. Chiedo ai cittadini e a tutte le istituzioni: dateci una mano». All’evento hanno partecipato anche il presidente del Comitato Internazionale, Davide Tizzano, e il sindaco Piero Bitetti.

La serata si è trasformata in una vera e propria festa collettiva grazie a uno spettacolo di suoni e proiezioni che ha illuminato il centro cittadino. Non solo sport: la cultura ha avuto il suo spazio grazie all’orchestra giovanile della Magna Grecia, protagonista di un’esibizione che ha valorizzato i talenti locali, e a un talk con atleti tarantini, pronti a raccontare il ruolo formativo e sociale dello sport nella comunità. La serata si è chiusa con l’illuminazione del Castello Aragonese con i colori dei Giochi, a suggellare simbolicamente l’inizio della marcia di avvicinamento all’evento.

Giochi del Mediterraneo 2026

I Giochi del Mediterraneo 2026 non riguarderanno solo Taranto: le gare si terranno anche a Lecce e nel Brindisino, con interventi di ristrutturazione su impianti principali come lo stadio Erasmo Iacovone, il PalaRicciardi, lo stadio del nuoto e il centro degli sport nautici, grazie a un bando unico lanciato da Sport e Salute.

5mila atleti provenienti da 26 Paesi tra Europa, Africa e Asia

L’evento internazionale vedrà in gara cinquemila atleti provenienti da 26 Paesi tra Europa, Africa e Asia. I Giochi del Mediterraneo, ispirati ai principi olimpici, hanno l’obiettivo di promuovere lo sport e la cooperazione tra le nazioni del bacino mediterraneo. L’Italia, con campioni del calibro di Pietro Mennea, Sara Simeoni, Yuri Chechi, Federica Pellegrini e Vanessa Ferrari, guida la classifica delle nazioni più medagliate nella storia della manifestazione, che ha mosso i primi passi nel 1951 ad Alessandria d’Egitto e si è disputata l’ultima volta nel 2022 a Orano, Algeria.

Dal 1951 a Taranto 2026: una tradizione di eccellenza

Dal debutto nel 1951 ad Alessandria d’Egitto fino all’ultima edizione del 2022 a Orano, Algeria, i Giochi del Mediterraneo hanno rappresentato una vetrina internazionale per lo sport e la cultura. Oggi, Taranto si prepara a scrivere un nuovo capitolo, tra visibilità globale, infrastrutture rinnovate e orgoglio cittadino.