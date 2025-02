Tiktoker tarantino lancia un format per riscoprire antiche ricette

2 minuti per la lettura

Il tiktoker tarantino Angelo Fedele, meglio conosciuto come “Il mago dei biscotti”, lancia un format per riscoprire antiche ricette. La casa dei 5 concorrenti scelti diventerà il set di una puntata.

TARANTO – Un viaggio nella tradizione culinaria pugliese, direttamente dalle cucine dei partecipanti. Questa l’idea innovativa di Angelo Fedele, noto su TikTok come “Il mago dei biscotti” e primo titolare di una IAD (Impresa Alimentare Domestica) in provincia di Taranto. Il giovane tiktoker ha deciso di lanciare un format gratuito, aperto a chiunque voglia cimentarsi nella realizzazione di una ricetta tipica, dolce o salata, della tradizione pugliese.

Il format ha già raccolto numerose adesioni, segno dell’interesse crescente verso la riscoperta delle antiche ricette di famiglia. Tra le tante iscrizioni pervenute, ne verranno selezionate cinque. Il tiktoker si recherà direttamente nelle case dei concorrenti scelti per realizzare insieme a loro un piatto della tradizione. Ogni abitazione diventerà così il set di una puntata, che verrà poi pubblicata sui canali social de “Il mago dei biscotti”.

«Quando ho deciso di intraprendere la strada dell’impresa alimentare domestica – racconta Angelo in una nota – l’ho fatto perché mi sentivo forte del tesoro che mi ha lasciato mia nonna. Per anni, insieme a mio nonno, ha gestito il più antico panificio di Statte. Mi ha trasmesso l’amore per la pasticceria e per la panificazione, svelandomi segreti e ricette».

Un format per riscoprire le tradizioni culinarie

Un patrimonio gastronomico che, secondo Fedele, deve essere coltivato e tramandato: «Credo che ognuno di noi debba riscoprire le nostre tradizioni culinarie, evitando di acquistare dolci industriali. Pensiamo alle zeppole di San Giuseppe, ai taralli al pepe o alle chiacchiere. Perché acquistarle già pronte quando possiamo realizzarle con le nostre mani e gustarle il doppio?».

L’iniziativa si propone quindi di risvegliare il piacere della cucina casalinga, avvicinando le persone alla preparazione di piatti autentici, con il supporto di un esperto e la magia della condivisione sui social. Un’idea che non solo valorizza la cultura gastronomica locale, ma crea anche un ponte tra passato e presente, trasformando la memoria delle nonne in un’esperienza coinvolgente e accessibile a tutti.