2 minuti per la lettura

Al MarTa (Museo archeologico nazionale di Taranto), Giovedì Grasso tra maschere e satira: l’ironia dell’antichità pronta a conquistare i più piccoli.

TARANTO – Non solo coriandoli e stelle filanti. Al Museo Archeologico Nazionale di Taranto (MarTa) il Giovedì Grasso si tinge dei colori dell’antichità e risuona delle risate di Greci e Romani. Oggi (12 febbraio), nel cuore dell’ultima settimana di Carnevale, il MArTA apre le sue sale ai bambini con un’iniziativa che promette di trasformare la visita al museo in un viaggio sorprendente tra satira, teatro e maschere millenarie.

Al MarTa, Giovedì Grasso tra maschere e satira di epoca greca e romana

«Percorrere i corridoi del Museo e riconoscere su antichi vasi il gusto della parodia, della risata e persino della presa in giro degli Dei»: è questa la sfida lanciata dal MArTA. Un invito a guardare il passato con occhi nuovi, scoprendo che già nell’antica Grecia e nell’età romana l’ironia era un linguaggio potente, capace di raccontare la società e di sdrammatizzare perfino il divino.

Protagonisti dell’iniziativa saranno i bambini dai 5 agli 11 anni, chiamati a entrare in «stretto contatto con il mondo della satira, della comicità e delle maschere greche e romane». Tra le sale del museo si ripercorreranno le tappe che portarono alla nascita del teatro greco, fino all’esplosione della commedia e alla diffusione delle maschere in epoca romana: volti esagerati, espressioni marcate, tratti caricaturali che ancora oggi parlano il linguaggio universale del sorriso.

Museo archeologico nazionale di Taranto: visita guidata e laboratorio creativo

Non una semplice visita guidata, ma un’esperienza immersiva. I piccoli partecipanti scopriranno come l’arte antica fosse capace di raccontare storie irriverenti, di mettere in scena personaggi buffi e situazioni grottesche, trasformando il teatro in uno specchio della vita quotidiana. E dopo l’esplorazione, spazio alla creatività. Il percorso si concluderà con un laboratorio dedicato alla realizzazione di una maschera ispirata a quelle osservate in collezione. Un momento di gioco e manualità che consentirà ai bambini di portare a casa non solo un oggetto, ma un frammento di storia reinterpretato con fantasia. Al MarTa, il Carnevale diventa un ponte tra passato e presente: un’occasione per scoprire che ridere è un’arte antica quanto l’uomo, e che tra le teche di un museo può nascondersi l’eco di una risata di oltre duemila anni fa.