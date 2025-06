2 minuti per la lettura

Mon Reve Summer Festival 2025: a Taranto, l’estate è uno spettacolo con Frassica, Rubino, Cammariere e tanti altri. Il programma completo.

TARANTO — Undici serate, un palco che si fa arte, e una carrellata di nomi d’eccellenza della musica e dello spettacolo: torna, in versione potenziata, il Mon Reve Summer Festival 2025, la rassegna estiva che promette di trasformare l’estate tarantina in un palcoscenico di emozioni e grandi performance.

La nuova edizione, presentata in conferenza stampa da Emilia Di Lello (Mon Reve) e dal direttore artistico Mimmo Battista (Kidi Management), punta su una proposta ampia, variegata e di qualità. Crescono gli appuntamenti – ben undici contro i sei dello scorso anno – e cresce anche la struttura scenica, con un nuovo palco in muratura dal design ispirato alle onde del mare, pensato per migliorare la fruizione visiva e amplificare l’esperienza immersiva del pubblico.

Taranto, Mon Reve Summer Festival 2025: il programma completo

Ad aprire le danze sabato 28 giugno sarà Nino Frassica con la sua esilarante Los Plaggers Band: un concerto-spettacolo che fonde gag, musica e puro cabaret, per una serata all’insegna del sorriso. Il calendario prosegue il 4 luglio con la Serata pugliese dei Terraross, simbolo della tradizione musicale locale, mentre il 7 luglio spazio ai virtuosi delle percussioni con il Sea Drum Fest, che vedrà la partecipazione di batteristi da tutta Italia e dello special guest Mario Riso.

Momento di grande intensità sarà l’omaggio a Lucio Dalla del 13 luglio, con Renzo Rubino, Gino Castaldo e l’Orchestra Giovanile della Valle d’Itria a reinterpretare l’eredità musicale del cantautore bolognese. Il 26 luglio sarà il turno di Nada, che porterà a Taranto il nuovo album Nitrito, tra poesia e suoni intensi. La magia della notte di San Lorenzo, il 10 agosto, si tingerà di rosa con le voci di Martina Martorano e Tahnee Rodriguez, in un evento interamente al femminile.

Il 17 agosto, i riflettori si accenderanno sui Tiromancino, in tour con La descrizione di un viaggio, mentre il gran finale, previsto per il 30 agosto, sarà affidato all’eleganza e alla classe di Sergio Cammariere, con il live Una sola giornata, dedicato ai suoi brani più amati e alle nuove composizioni.

Il Mon Reve Summer Festival si conferma così un punto di riferimento culturale per l’estate ionica, capace di unire generazioni, generi e linguaggi artistici sotto il segno della bellezza e della condivisione. Un appuntamento da non perdere, dove ogni serata promette di essere un piccolo evento da ricordare.