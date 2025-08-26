Taranto, dal 4 al 6 settembre il MediTa Festival con Pelù, Serena Rossi e Wyse

2 minuti per la lettura

Taranto si accende con il MediTa Festival: Pelù, Serena Rossi e Wyse sul palco dell’Oasi dei Battendieri. Il calendario completo con tutti gli appuntamenti.

TARANTO – Tre giorni di musica e spettacolo tra pop e sinfonico all’Oasi dei Battendieri, tra il verde e il Mar Piccolo. Dal 4 al 6 settembre Taranto ospiterà la sesta edizione del MediTa Festival. La rassegna è diretta dal maestro Piero Romano e promossa da ICO Magna Grecia insieme a Comune, Regione Puglia, Puglia Culture e Mic. L’iniziativa porta in città grandi nomi della musica italiana, unendo spettacolo e cultura in una cornice naturale da sogno.

MediTa Festival: il programma

Giovedì 4 settembre: Piero Pelù, icona del rock, si esibirà con l’Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group diretta da Domenico Riina e il Lucania Apulia Chorus. Un’esplosione di energia che promette di far vibrare il Mar Piccolo. Venerdì 5 settembre: Serena Rossi, volto noto e voce potente, sarà protagonista con l’orchestra diretta dal Maestro Angelo Nigro, tra melodie capaci di emozionare e conquistare il pubblico. Sabato 6 settembre, chiusura in grande stile con Alex Wyse, accompagnato dall’Orchestra Magna Grecia guidata da Piero Romano.

«Il Festival, pop e sinfonico – racconta il maestro Romano – non è altro che la somma di due generi che si fondono per diventare MediTa, insieme una ventata di ottimismo e un esempio di energia positiva per la nostra città e la nostra storia». «Piero Pelù è un artista che inseguivamo da tempo per realizzare questo progetto. La collaborazione con l’Orchestra Jazz Siciliana è stata perfetta», afferma Romano. «Serena Rossi, volto e voce famosi, è una grande interprete di melodie note in tutto il mondo, mentre Alex Wyse, dopo Sanremo e Musica Fluida, è un altro successo annunciato».

Premio dei Due Mari

Non mancherà, come di consueto, il Premio dei Due Mari, promosso dalla BCC San Marzano, che sarà consegnato a uno degli artisti sul palco. Riconoscimento che conferma la vocazione del festival alla valorizzazione della musica e dei talenti italiani. Tre appuntamenti imperdibili, tre modi diversi di vivere la musica. Taranto, con il MediTa Festival, conferma la sua ambizione: essere crocevia di culture e linguaggi, dove il mare e la natura fanno da palcoscenico al talento.