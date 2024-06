2 Giugno, Meloni: fase incertezza, c’è bisogno della nazione

Roma, 2 giu. (askanews) – “Questa festa è molto importante anche perché in questa fase noi siamo in una situazione nella quale tante certezze sono in discussione, la pace per esempio, e c’è bisogno della Repubblica, della nazione, c’è bisogno dello Stato per affrontare queste situazioni con responsabilità”.

Lo ha detto la presidente del consiglio Giorgia Meloni arrivando in via dei fori imperiali dove per assistere alla parata del 2 giugno.