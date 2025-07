A Catanzaro il ministro Locatelli incontra le associazioni sul tema della disabilità

CATANZARO (ITALPRESS) – Un incontro aperto alle realtà attive nel settore della disabilità, un’occasione per condividere buone pratiche e raccogliere proposte su inclusione, servizi e diritti. Con questi propositi il ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, ha incontrato le associazioni del comparto a Catanzaro, nella sede della cittadella regionale.

Proprio sul lavoro che si sta portando avanti in Calabria, in relazione anche alla riforma del settore, la ministra ha parlato così: “Qui si sta facendo un grande lavoro, ho voluto essere presente per parlare con le associazioni, col mondo del terzo settore e credo che la strada sia quella giusta. C’è tanto lavoro ancora da fare, soprattutto per quanto riguarda l’integrazione socio-sanitaria e sul progetto di vita occorre sedersi e trovare delle risposte condivise. Il passaggio dall’assistenzialismo alla valorizzazione di ogni persona è fondamentale per ribaltare la prospettiva e non lasciare indietro nessuno, vedendo in ogni persona le potenzialità e non i limiti”.

Un nuovo approccio, anche con riferimento all’eliminazione delle barriere architettoniche, che sta interessando direttamente Catanzaro e la Calabria con l’auspicio che “possa diventare la prima regione a sperimentare totalmente la nuova riforma e le nuove modalità per valutare l’invalidità civile e il progetto di vita delle persone con disabilità”.

La ministra ha ringraziato, inoltre, l’assessora alle politiche sociali della Regione Calabria, Caterina Capponi – presente insieme al Presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso – per il lavoro portato avanti sul territorio. La stessa Capponi ha evidenziato che “si stanno rimodulando le risorse da distribuire tra i diversi ambiti territoriali sociali e, sul progetto di vita, si può prevedere una scadenza più a lungo termine. Con le associazioni e i tanti giovani che vi lavorano, stiamo dialogando non solo sulla programmazione dei fondi, ma anche sulla formazione e i percorsi di cittadinanza attiva, convinti che si possano realizzare progetti importanti e che abbiamo davanti una grande sfida da affrontare insieme”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).