A Milano cede l’insegna Generali sulla Torre Hadid, edificio evacuato

Milano, 30 giu. (askanews) – A Milano è collassata su se stessa l’enorme insegna Generali che svetta sulla Torre Hadid, l’edificio alto 192 metri in cui ha sede il gruppo a Milano, zona City Life.L’edificio è stato evacuato, la zona adiacente chiusa, compresa la metropolitana Tre Torri e il CityLife Shopping District. Nel frattempo l’insegna è stata messa in sicurezza, non ci sono danni a persone nè ad edifici circostanti.La prima segnalazione del cedimento è arrivata ai Vigili del fuoco intorno alle 6:45 del mattino e nel giro di pochi minuti l’area alla base della torre è stata transennata per sicurezza. A cedere, secondo le prime ricostruzioni, è stata la struttura interna tubolare dell’insegna, alta una quindicina di metri e ancorata sull’ultimo piano dell’edificio. Le cause sono da chiarire dopo i rilievi del caso.