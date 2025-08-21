A Napoli “Lo Cunto de li Cunti-390 anni di Magia”

Roma, 21 ago. (askanews) – La scena culturale del Sud Italia si anima con “Lo cunto de li Cunti – 390 Anni di Magia”, un progetto itinerante finanziato dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo e prodotto dalla Società di Produzione Best Live srl.

L’iniziativa celebra Giambattista Basile, riconosciuto come il “padre delle fiabe moderne”, in occasione dei 450 anni dalla sua nascita e dei 390 anni dalla prima pubblicazione del suo capolavoro, Lo Cunto de li Cunti. L’obiettivo è duplice: onorare l’eredità di Basile e valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico del Meridione, trasformando i luoghi d’ispirazione delle sue fiabe in veri e propri palcoscenici.

In programma anche Reading Letterari affidati ad artisti di fama nazionale in luoghi significativi di Napoli e Giugliano.

Triplice appuntamento nel mese di settembre: il 5 alle ore 16 si terrà un Convegno su Giambattista Basile presso la Biblioteca Nazionale di Napoli; seguirà alle ore 17 il reading di Milvia Marigliano, accompagnata dalla violinista Isabella Parmiciano.

L’indomani, 6 settembre alle ore 20.30, presso la Villa Pignatelli di Napoli Geppy Gleijeses sarà il protagonista di un reading, accompagnato da Vittorio Cataldi al violino.

Cuore del progetto è lo Spettacolo Itinerante intitolato “La Vera Storia di Cenerentola”, un libero adattamento teatrale de “La Gatta Cenerentola” di Giambattista Basile. Il testo e la regia sono a cura di Domenico Basile e la compagnia include Consiglia Aprovidolo, Teresa Barretta, Paola Cacace, Enrico Disegni, Giuseppe Fedele e Giulia Piscitelli, l’impianto scenico è a cura di Laura Iermano.

Questa performance itinerante, suddivisa in quattro storie brevi, si svolge in location diverse all’interno di Palazzi storici o borghi. Il 30 agosto a Benevento all’interno del Festival Benevento Città Spettacolo, il 7 settembre a Bracigliano (SA) (inserito nel Parco Letterario), il 13 settembre a Villaricca (NA) (all’interno di Città Metropolitana) e infine il 27 settembre a Santa Maria Capua Vetere (CE) nell’ambito delle giornate di valorizzazione del patrimonio archeologico.

Domenico Basile ha esplorato la fiaba originale ponendosi interrogativi sulla vera identità di Cenerentola (“La giovane descritta dai fratelli Grimm o ancora prima da Charles Perrault o la Zezolla della Gatta Cenerentola del Basile?”). Lo spettacolo indaga i punti di vista dei protagonisti e “lo spettatore deciderà quale di quei racconti sarà il più veritiero”.

Eventi collaterali nel progetto includono visita con interventi artistici alle sale del Museo Capodimonte dedicate alla pittura del Seicento, un concerto di musica barocca, il convengo “Il ruolo delle donne nelle fiabe del Basile”, esperienze gastronomiche ispirate alle fiabe. Il progetto è concepito per essere accessibile e inclusivo, con costi contenuti o accesso gratuito ed un forte coinvolgimento delle comunità locali.

La rassegna si chiude il 19 settembre alle ore 20 con l’ultimo reading a cura di Ippolita Baldini e Lucianna De Falco a Giugliano nel Palazzo Baronale, a cui segue alle ore 21 il Concerto dell’Accademia Reale Baroque ensemble – diretta da Giovanni Borrelli nella Ex Chiesa delle Concezioniste a Giugliano.

“Con ‘Lo cunto de li Cunti – 390 Anni di Magia’, celebriamo Giambattista Basile e il patrimonio culturale del Sud Italia”, dichiara il direttore artistico. Basile fu il primo a trascrivere le fiabe tramandate oralmente, fondando un genere letterario che influenzò figure come Perrault e i fratelli Grimm. Le sue narrazioni, ambientate in borghi e palazzi del Sud Italia, rivivranno attraverso un’esperienza immersiva di arte, teatro, musica e gastronomia, proiettando il pubblico nella cultura seicentesca in chiave contemporanea. La magia delle fiabe non è mai stata così vicina.