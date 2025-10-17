X
<
>

A Padova i funerali dei tre carabinieri uccisi nell’esplosione

| 18 Ottobre 2025 00:02 | 0 commenti

Video Askanews
1 minuto per la lettura

Padova, 17 ott. (askanews) – A Padova i funerali di Valerio Daprà, Davide Bernadello, Marco Piffari morti nel corso dell’esplosione di un casolare a Castel d’Azzano in provincia di Verona nella Basilica di Santa Giustina che contiene oltre 800 posti.Sul sagrato schierati i picchetti d’onore dei Carabinieri, Esercito, Bersaglieri, Lagunari, Marina militare, presenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, del presidente del Senato, Ignazio La Russa, il ministro della difesa, Guido Crosetto e di molti esponenti del governo di entrambi gli schieramenti.

Ti potrebbe interessare anche:


ZzzQuil, indagine dimostra importanza e benefici di un buon sonno
-------------------------
Zyn, l’alternativa di Philip Morris per un futuro senza fumo
-------------------------
Zoetis, investimenti e innovazione per la salute degli animali
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDIZIONI DIGITALI