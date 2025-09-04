X
A Segrate i funerali di Emilio Fede, l’addio al giornalista tv

4 Settembre 2025

Segrate (Milano), 4 set. (askanews) – Si sono svolti nella parrocchia di Dio Padre, a Milano 2, Segrate, alle porte di Milano, i funerali di Emilio Fede.

Alle esequie erano presenti la figlia Sveva e la sua famiglia, il fratello Puccio, amici e colleghi come Paolo Brosio, Claudio Brachino, Adriano Galliani, Gianfranco Miccichè arrivato in chiesa insieme con Marcello Dell’Utri.

Il giornalista televisivo si è spento il 2 settembre a 94 anni in una residenza per anziani, dove aveva trascorso gli ultimi tempi con l’aggravarsi della malattia, a Milano 2, quartiere residenziale costruito da Silvio Berlusconi nel Comune di Segrate.

