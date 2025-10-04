A Shanghai buon esordio Sinner, derby Musetti-Darderi al 3° turno

ROMA (ITALPRESS) – Debutto agevole per Jannik Sinner, per Lorenzo Musetti, che si è ripreso dai problemi accusati a Pechino, e per Luciano Darderi (ora atteso da un derby, proprio contro Musetti) nel “Rolex Shanghai Masters”. Nel penultimo 1000 della stagione, con montepremi totale pari a 9.193.540 dollari, in corso sui campi in cemento della capitale economica della Cina, l’unica nota stonata, in chiave azzurra, è stato il ko di Matteo Arnaldi.

Il primo sorriso per gli italiani è arrivato da Sinner. Reduce dal successo di Pechino, il tennista altoatesino, numero 2 del mondo e secondo favorito del seeding (in realtà primo favorito dopo il forfait all’ultimo minuto di Carlos Alcaraz), dopo il bye del primo turno, ha superato nel suo match d’esordio in Cina il tedesco Daniel Altmaier, 49 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3 6-3. Ai sedicesimi di finale Sinner affronterà l’olandese Tallon Griekspoor, oggi vincitore contro lo statunitense Jenson Brooksby con lo score di 6-1 1-6 6-1.

“Sono contento di aver vinto. Ogni avversario e ogni sfida sono differenti e difficili. Sapevo che oggi sarebbe stata una partita difficile. Non ho avuto molto tempo per adattarmi alle condizioni di Shanghai. Spero da domani di alzare il livello del mio tennis. Sono molto felice di essere tornato qui”, ha detto, a fine match, Sinner. “Qui c’è molto umido e si sente molto la fatica. Adesso devo recuperare le forze. I campi possono essere molto lenti qui: servono sempre molte energie”, ha aggiunto l’azzurro.

Anche Musetti è approdato al terzo turno e ha “mandato” segnali positivi. Il toscano, numero 9 del mondo e ottavo favorito del seeding, dopo il bye del primo turno, ha superato l’argentino Francisco Comesana, 62 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4 6-0. Musetti ha dimostrato, quindi, di aver superato i problemi fisici che lo avevano costretto al ritiro nel corso dei quarti di finale del torneo di Pechino. Problemi, invece, per il rivale sudamericano nel corso del secondo set. Ai sedicesimi di finale il toscano affronterà Darderi. Il tennista italo-argentino, numero 29 del mondo e 26esimo favorito del seeding, ha superato nel suo match di debutto a Shanghai il cinese Yunchaokete Bu, 121 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4 6-4.

L’unico azzurro oggi sconfitto è stato Arnaldi. Il tennista di Sanremo, 24enne, numero 71 del mondo, ha ceduto di fonte allo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, 20 del ranking Atp e 18esima forza del tabellone, con il punteggio di 6-4 6-4.

Intanto, a Pechino, nel “China Open”, Wta 1000, Sara Errani e Jasmine Paolini sono approdate alla finale del doppio. Le azzurre, già qualificate per le Wta Finals di Riyadh, hanno sconfitto in semifinale la tennista di Taiwan Su-Wei Hsieh e la lettone Jelena Ostapenko per 6-4 6-0. Domani la emiliano-romagnola e la toscana, campionesse in carica nella capitale cinese, si giocheranno il titolo del 2025 contro il duo composto dalla giapponese Miyu Kasto e dall’ungherese Fanny Stollar.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).